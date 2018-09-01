Калуга, 1 сентября, 2018, 17:58 — ИА Регнум. Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Малоярославецкого района Калужской области. Он подозревается в даче взятки сотруднику ФСБ в крупном размере. Об этом 1 сентября сообщил корреспонденту ИА REGNUM следователь следственного отдела по городу Калуга СУ СК России по Калужской области Юрий Соловьев.

Иван Шилов ИА REGNUM Подкуп

По его словам, в ходе проведения совместных мероприятий на территории тепличного комплекса, расположенного в деревне Коллонтай Малоярославецкого района, сотрудники УМВД и УФСБ России по Калужской области выявили мигрантов из Узбекистана и Китайской Народной Республики, которые незаконно находились на территории Российской Федерации и занимались выращиванием овощей, при этом не имея разрешения на осуществление трудовой деятельности.

Он отметил, что 29 августа 2018 года в одном из ресторанов Калуги владелец производства, на котором трудились незаконные мигранты, предложил сотруднику УФСБ России по Калужской области 200 тысяч рублей за прекращение проведения проверки и неприменение мер в отношении его работников. Во время передачи сотруднику правоохранительных органов 200 тысяч рублей взяткодатель был задержан с поличным.

«В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — сказал Соловьев. — Расследование уголовного дела продолжается».

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