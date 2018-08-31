В Брянске суд вынес приговор по делу о мошенничестве экс-заместителя мэра

Брянск, , 14:03 — REGNUM Советский районный суд Брянска 30 августа вынес приговор по делу бывшего заместителя главы городской администрации Виктора Филипкова, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы суда. Бывший чиновник признан виновным в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ — «Мошенничество».

Виктор Филиппков приговорен к двум с половиной годам лишения свободы условно, сообщила ГТРК «Брянск». В суде было доказано, что в 2011 году, будучи руководителем коммерческой фирмы, Виктор Филипков и его сообщница обманом получили 1,5 млн рублей в виде гранта на развитие бизнеса. Они предоставили в департамент экономического развития фиктивные документы, а деньги якобы должны были пойти на реконструкцию оборудования.

Суд учел, что Виктор Филипков активно сотрудничал со следствием и возместил ущерб. Его сообщница также получила условное наказание.

ИА REGNUM напоминает, что Виктор Филипков был задержан в марте 2018 года. На должность в мэрии он был назначен осенью 2017 года. Кроме того, в мае 2018 года суд вынес приговор по делу еще одного заместителя мэра Брянска — Александра Зубова, который был признан виновным в получении взятки. Он приговорен к трем годам лишения свободы.

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