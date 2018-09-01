Ростов-на-Дону, 1 сентября, 2018, 17:24 — ИА Регнум. Губернатор Ростовской области Василий Голубев предложил сохранить региональные льготы по возрасту до выхода на пенсию. Соответствующие поправки в региональное законодательство могут быть подготовлены и приняты в ближайшее время — на первом заседании донского парламента нового созыва, которое состоится в сентябре, сообщает ИА REGNUM 1 сентября.

Kremlin.ru Василий Голубев

Глава региона пояснил, что речь идёт о льготах на оплату жилищно-коммунальных услуг, на проезд, зубопротезирование и пользование поликлиниками. Установлены они для ветеранов труда, в том числе граждан, которым присвоено звание ветерана труда Ростовской области, а также для пенсионеров из числа педагогов, врачей и других работников социальной сферы в сельской местности.

«С учетом предложений, которые на днях озвучил президент страны Владимир Путин, считаю необходимым в максимально короткие сроки внести в региональное законодательство изменения и установить, что в Ростовской области с 1 января 2019 года, как и прежде, льготами смогут воспользоваться женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет, то есть еще до выхода на пенсию», — уточнил Голубев.

Наряду с этим донской губернатор предложил законодательно закрепить на региональном уровне возможность досрочного получения права на областные льготы в тех случаях, когда по новому пенсионному законодательству пенсия будет назначаться человеку досрочно (например, пенсия по инвалидности). Воспользоваться льготами такие категории граждан смогут сразу после назначения пенсии.

ИА REGNUM напоминает, 19 июля Госдума РФ в первом чтении приняла проект федерального закона, предусматривающий поэтапное повышение с 2019 года пенсионного возраста. 29 августа глава государства выступил с обращением к жителям страны по предстоящей пенсионной реформе. Владимир Путин предложил ряд мер по смягчению пенсионной реформы.