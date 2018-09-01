Калуга, 1 сентября, 2018, 16:59 — ИА Регнум. В Калужской области с 23 по 30 августа увеличились оптовые цены на бензин марки АИ-95 на 0,7% и на дизельное топливо — на 1,58%. Розничные цены на нефтепродукты на АЗС крупнейших операторов остались без изменения, сообщает 1 сентября корреспондент ИА REGNUM по материалам совместного заседания регионального штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен на продовольственные товары, а также рабочей группы по недопущению необоснованного повышения их стоимости.

Горбаруков Александр ИА REGNUM Цены на бензин

Между тем, в рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди субъектов Центрального федерального округа Калужская область по-прежнему занимает 1 место по бензину автомобильному (41,48 руб./л) и 1 место по дизельному топливу (42,06 руб./л).

Читайте также: Минэнерго не ожидает роста цен на топливо после повышения акцизов