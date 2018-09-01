Токио, 1 сентября, 2018, 16:55 — ИА Регнум. С начала 2018 года Японию посетило более 4,5 миллионов российских туристов, это на 30 процентов больше, чем в 2017. Более того, для многих это уже не первая поездка.

Kakidai Панорама ночного Токио

В июне 2018 года Японию посетило 7000 российских туристов, что превышает показатель июня прошлого года на 26 процентов. Это во многом связано с увеличением авиарейсов из таких городов, как Новосибирск, Иркутск и Владивосток, сообщает новостное агенство Спутник со ссылкой на Японскую национальную туристическую организацию (JNTO).

Также отмечается, что интерес россиян к Японии только возрастает, а многие из туристов посещают Японию уже не в первый раз. Самыми популярными городами являются Токио и Киото, третье место занимает остров Окинава.