Маунтин-Вью, США, 1 сентября, 2018, 12:03 — ИА Регнум. В новых версиях браузера Mozilla Firefox будет реализована встроенная защита от нежелательного сбора информации и скрытого использования устройств, сообщается в блоге компании 30 августа.

_sarchi Mozilla Firefox

Представители организации Mozilla Foundation сообщили о планируемых изменениях в новых версиях браузера, которые будут выпущены в ближайшие месяцы. Разработчики интернет-браузера намерены сосредоточить свои усилия на борьбе с незарегистрированным сбором данных.

Некоторые сайты собирают информацию о пользователях без их ведома. На других злоумышленники устанавливают майнинг-скрипты, позволяющие использовать вычислительные мощности процессора устройства для скрытой добычи криптовалюты. Создатели Firefox намереваются сделать новую версию браузера неуязвимой для подобных методов киберпреступности.

Отметим, что ранее разработчики Opera и Яндекс. Браузера также сообщали о работе по защите пользователей от скрытого майнинга.