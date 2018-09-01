Луганск, 1 сентября, 2018, 10:01 — ИА Регнум. В Луганской Народной Республике объявлен трехдневный траур в связи с гибелью главы ДНР Александра Захарченко, сообщает Луганский информационный центр 1 сентября.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Свеча

Правительство Луганской Народной Республики выразило скорбь в связи с трагической гибелью главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко. 1, 2 и 3 сентября объявлены траурными днями указом исполняющего обязанности главы ЛНР Леонида Пасечника.

В эти дни в Республике будут приспущены флаги, а учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендуется отменить развлекательные мероприятия и передачи.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа глава ДНР Александр Захарченко погиб в результате теракта в центре Донецка.