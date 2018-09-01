Чикаго, США, 1 сентября, 2018, 10:00 — ИА Регнум. На многих из «планет-океанов» существуют условия, при которых возможно возникновение жизни, заявили ученые из университета Чикаго в США в публикации для Astrophysical Journal.

Цитата из м/ф «Незнайка на луне». реж Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Астроном

Эдвин Кайт из университета Чикаго в США вместе с коллегами создал модель, которая показала возможность возникновения жизни на многих из «waterwolds» или «планет-океанов».

Расчеты показали, что примерно 10% таких планет могут находиться в нужном положении относительно своих звезд. При этом положении на планетах сохраняется стабильное состояние, при котором возможно возникновение жизни.

Отметим, что «планетами-океанами» называются планеты, состоящие преимущественно изо льда, скалистых пород и металлов. В зависимости от расстояния до звезды вода на этих планетах может находиться в одной из модификации льда или в жидком состоянии. Первая из «планет-океанов» была открыта астрономами в 2009 году у звезды GJ 1214 в созвездии Змееносца.