Лондон, 1 сентября, 2018, 02:40 — ИА Регнум. Суд приговорил Нааимура Закарию Рахмана, собиравшегося совершить покушение на премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, к пожизненному заключению с минимальным сроком отбывания наказания в 30 лет, сообщает Sky News.

Марина Захарова ИА REGNUM Вестминстерский дворец в Лондоне

«Рахман является очень опасным человеком, и очень трудно предсказать, когда, если это возможно, он станет дерадикализован и перестанет представлять опасность для общества», — заявил судья.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июня британские СМИ раскрыли подробностей подготовки Рахмана к совершению теракта и убийства британского премьер-министра Терезы Мэй.

По данным СМ, террорист планировал подорвать двери резиденции Мэй при помощи взрывного устройства, нейтрализовать охрану при помощи перцового баллончика и прорваться внутрь здания. Убить премьер-министра террорист собирался ножом.