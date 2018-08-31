Москва, 1 сентября, 2018, 02:35 — ИА Регнум. В Москве состоялся технический запуск поездов по первому участку Некрасовской ветки метро от станции «Косино» до «Некрасовки», сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы Станция «Некрасовка»

Тестовый запуск розовой ветки проконтролировал действующий мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, движение по Некрасовской линии до станции «Косино» будет запущено к концу текущего года.

«Практически вся ветка метро уже построена, станции готовы, все в прекрасном состоянии», — заявил он.

Общая протяженность линии составляет около 19 км. Ожидается, что розовая ветка поможет разгрузить пассажиропоток на Таганско-Краснопресненской линии.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа в Москве открылось сразу семь новый станций метрополитена. Новый участок является продолжением Калининско-Солнцевской ветки и включает в себя семь станций: «Мичуринский проспект», «Озерную», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино» и «Рассказовку».