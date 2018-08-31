Цхинвал, 1 сентября, 2018, 02:11 — ИА Регнум. Народ Донбасса не сломить, ДНР добьется признания со стороны всего мира, заявил президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, сообщили в пресс-службе главы государства.

Иван Шилов ИА REGNUM

По словам главы Южной Осетии, Захарченко был настоящим лидером ДНР, в народе его звали Батей. Он мечтал, чтобы народ в республике жил спокойно и благополучно.

«Уверен, что народ республики докажет, что его не сломить, и будет идти к своей цели», — сказал Бибилов.

Он напомнил, что Захарченко участвовал в мероприятии в честь десятилетия признания независимости Южной Осетии. Он также напомнил, что глава ДНР был его большим другом, и гибель Захарченко вызывает настоящую боль.

«Уверен, что и ДНР добьется своего признания со стороны всего мира. А террористы — исполнители и заказчики — обязательно будут найдены и наказаны», — сказал Бибилов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Бибилов назвал теперешнюю украинскую госполитику террором. По его оценке, убийство Захарченко — это несомненный теракт, подготовленный украинскими спецслужбами.

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