Донецк, 1 сентября, 2018, 00:57 — ИА Регнум. Задержанные по подозрению в убийстве главы ДНР Александра Захарченко признали причастность украинской стороны к преступлению, заявил и.о. главы республики Дмитрий Трапезников, сообщает «Донецкое агентство новостей».

Иван Шилов ИА REGNUM Бандеровская Украина

«Несколько человек задержаны, в результате допроса они подтвердили причастность украинской стороны к преступлению», — заявил Трапезников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Захарченко погиб 31 августа в Донецке в результате взрыва. Исполняющим обязанности главы ДНР назначен Трапезников, ранее являвшийся заместителем председателя Совета министров республики.