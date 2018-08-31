В конце марта 2022 года один из членов Совета безопасности РФ официально попросил руководство Санкт-Петербургского государственного университета доложить об «образовательной» деятельности декана факультета свободных искусств и наук, экс-министра финансов, главы Счетной палаты Алексея Кудрина.

Иван Шилов ИА REGNUM Образование

Government.ru Алексей Кудрин

Этому предшествовал громкий скандал, разразившийся в конце февраля — начале марта: группа преподавателей и сотрудников университета с «либеральными» взглядами инициировала сбор подписей против военной спецоперации России на Украине и одновременно подвергла организованной травле своих коллег по вузу с «неправильными» (патриотическими) взглядами.

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В государственном вузе преподаватели вынуждены скрывать свои взгляды, «либералы» же, напротив, считают возможным коллективное шельмование своих коллег и публичные рассуждения об университете-«кунсткамере» и абитуриентах-«материале».

ИА REGNUM подробно писал о том, почему такая ситуация стала возможной. Активно сотрудничавший со структурами Сороса (организация, признанная в РФ нежелательной) бывший министр финансов, фонд которого ни под какие санкции не попал, — это лишь часть айсберга. Другие части — западные гранты и тридцатилетнее выстраивание в университетах и РАН системы, при которой доступ на верхние карьерные этажи получают только носители «правильных» (антипатриотических) политических взглядов.

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Поскольку грантополучатели имеют прямой доступ к студенческим аудиториям, то в государственных вузах России на государственные деньги воспитывают «патриотов заграницы».

Особенно интересны юридические и имущественные аспекты этой борьбы либералов за государственные деньги и государственное имущество в «либерально-просветительских» (антироссийско-политических) и лично-финансовых целях.

«Самостоятельный» вуз

«Смольный институт», будущий Факультет свободных искусств и наук, который возглавляет ныне Алексей Кудрин, как самостоятельная образовательная программа в составе Филологического факультета СПбГУ появился еще при ректоре Людмиле Вербицкой. Когда в 2008 году в должность вступил новый ректор Николай Кропачев, прошло заседание Попечительского совета образовательной программы «Смольный институт», во время которого произошло то, что можно было бы расценить как попытку рейдерского захвата объекта федеральной собственности, находящегося в распоряжении СПбГУ. А именно — Дворца Бобринских, памятника архитектуры XVIII века, расположенного в Петербурге на Галерной улице.

Президент управляемого структурами фонда Сороса (организация, признанная в РФ нежелательной) и приглашенного Кудриным на роль «сооснователя» нового института «Бард-колледжа» (организация, признанная в РФ нежелательной) сообщил ректору:

— что «Смольный институт» якобы принадлежит и «Бард-колледжу» (организация, признанная в РФ нежелательной), и СПбГУ;

— что директор «Смольного института» якобы должен назначаться только совместным решением ректора СПбГУ и президента «Бард-колледжа» (организация, признанная в РФ нежелательной);

— что здание Дворца Бобринских якобы принадлежит не СПбГУ, а передано руководством СПбГУ «Смольному институту»,

— что все учебно-методические, кадровые и финансовые вопросы самостоятельно решаются этим директором;

— что в случае спорных вопросов создаются комиссии «на паритетных началах»: один представитель колледжа, один представитель СПбГУ и два представителя «Смольного института».

Николай Кропачев попросил представить документы, которые подтверждали бы эти требования. Американской стороной были представлены следующие материалы:

— Соглашение об академическом обмене с «Бард-колледжем» (США) (организация, признанная в РФ нежелательной), подписанное руководством СПбГУ в 1997 г.,

— Договор между СПбГУ и колледжем «О сотрудничестве по созданию Смольного колледжа свободных искусств и наук» от 01 ноября 1998 г.

В договоре говорилось о создании совместного института, учредителями которого являлись бы «Бард-колледж» (организация, признанная в РФ нежелательной) и СПбГУ, и о передаче Дворца Бобринских «Смольному институту».

СПБГУ, Факультет свободных искусств и наук. artesliberales.spbu.ru

Но в реестре зарегистрированных в Российской Федерации и имеющих лицензии на ведение образовательной деятельности образовательных организаций «Смольный институт «Бард-колледжа» (США) (организация, признанная в РФ нежелательной) и СПбГУ» не упоминается. Следовательно, все подписанные документы, как и претензии на объект федеральной собственности, были, по сути, незаконными.

После 2008 г. руководством Университета был заключен новый договор между СПбГУ и колледжем — уже о сотрудничестве по развитию «Смольного института свободных искусств и наук». Руководству «Бард-колледжа» (организация, признанная в РФ нежелательной) было предложено привести в соответствие с требованиями российского законодательства Соглашение о сотрудничестве колледжа и СПбГУ.

Переговоры шли сложно. Каждая новая встреча с представителями колледжа вынужденно начиналась с очередного напоминания американским коллегам о правовой стороне дела, о том, что не было и нет никакого «Смольного института в Санкт-Петербурге».

Руководством университета было принято решение согласиться с просьбой члена Попечительского совета образовательной программы «Смольный институт» Алексея Кудрина и всё-таки создать факультет. Кудрин, по свидетельству участвовавших в переговорах, дал обещание искоренить из деятельности коллектива антироссийские настроения и высказывания.

На основании обращения Кудрина Ученый совет Санкт-Петербургского государственного университета издал Постановление «О создании Факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета». Деканом факультета по его собственной просьбе был назначен Алексей Кудрин, в то время — первый заместитель председателя правительства Российской Федерации и министр финансов.

Патриоты заграницы

В ходе организационных действий по созданию Факультета свободных искусств и наук, помимо ранее выявленных нарушений в области административно-хозяйственных вопросов, стали выявляться факты, которые можно было трактовать как риски для национальной безопасности.

В ученый совет, отвечающий в том числе за кадровые вопросы, и в иные управляющие структуры факультета вошли граждане США. На факультете проводилась политика по набору преподавателей с определенными политическими взглядами, граждане США вели с потенциальными сотрудниками вполне открытые беседы на эту тему. «Бард-колледж» (организация, признанная в РФ нежелательной) регулярно вывозил преподавателей факультета на стажировку в США, а на факультете появлялись американские граждане, не скрывавшие своей связи с органами госбезопасности США. Приезжали члены комитета по безопасности Конгресса США, так называемые «бывшие студенты «Бард-колледжа» (организация, признанная в РФ нежелательной), которые учились в Петербурге», то есть сотрудники спецслужб, проходившие здесь стажировку.

В связи с многочисленными нарушениями руководство университета неоднократно рассматривало вопрос о прекращении сотрудничества с колледжем. Однако Алексей Кудрин, который также получал информацию о ходе и результатах проверок, неоднократно брал на себя обязательство навести порядок и исключить антироссийскую тематику из образовательной программы и внеучебной жизни университета. Эти обязательства выполнены не были.

Интересный факт: по данным ГУ МВД РФ по СПб и ЛО, в период с24.02.2022 по27.02.2022 на территории Санкт-Петербурга за участие в массовых несогласованных акциях протеста против специальной военной операции на территории Украины было задержано 44 обучающихся СПбГУ, из которых обучаются на факультете свободных искусств и наук 10 человек (22,7%). Эта доля во много раз выше общей доли студентов факультета среди студентов университета в целом.

В конце февраля 2022 года почетный профессор СПбГУ Людмила Громова инициировала открытое обращение сотрудников СПбГУ к президенту России в поддержку решения президента о проведении военной спецоперации на Украине. Это обращение подписано многими универсантами, но его не подписал ни один преподаватель Факультета свободных искусств и наук. Также отсутствуют подписи деканов некоторых факультетов, их заместителей, некоторых проректоров университета.

Обсуждение вопроса о создании нового высшего учебного заведения на базе Факультета свободных искусств и наук СПбГУ также проходило непросто. Когда Алексей Кудрин первоначально обратился с этой инициативой к президенту Путину, в его письме было указано, что это предложение «поддержал ректор СПбГУ Н. М. Кропачев».

Однако в письме от августа 2020 года (по которому было оформлено Указание президента РФ от19.08.2020 №Пр-1320) уже сообщалось лишь о том, что ректор «проинформирован». До направления этого письма к ректору СПбГУ приезжал единомышленник Кудрина, декан Экономического факультета СПбГУ Олег Маргания с тремя другими вариантами письма (совместное обращение А. Л. Кудрина и Н. М. Кропачева, личное обращение Н. М. Кропачева, виза Н. М. Кропачева на письме А. Л. Кудрина «ознакомился»).

Наконец, на третьем этапе (в 2021 году) появилось письмо Алексея Кудрина председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину о выделении Факультета свободных искусств и наук СПбГУ в самостоятельное учреждение, вне научно-образовательного комплекса СПбГУ. Утверждалось, что «ректор согласен» с данной инициативой.

И в этот же период, по данным осведомленных источников, Счетная палата, главой которой является сейчас Кудрин, инициировала ряд внеплановых проверок финансовой деятельности СПбГУ. Расценивать ли это как злоупотребление должностными полномочиями или как-то иначе — решать читателю.

Однако, по имеющимся данным, именно так расценил всю эту историю один из членов Совета безопасности Российской Федерации — и официально попросил руководство университета доложить об «образовательной» деятельности Алексея Кудрина.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Алексей Кудрин

В Совете безопасности, по-видимому, заинтересовались ситуацией, при которой личные связи с руководителями государства и административно-политический ресурс используется для дальнейшего погружения одного из крупнейших университетов страны в атмосферу «патриотизма заграницы» под видом «свободной науки».

Также, по-видимому, в Совбезе задались вопросом, нормально ли в условиях фактически объявленной Западом войны России использовать инструменты российского государства для защиты своего личного имиджа и для защиты так и не попавшего под санкции лондонского фонда.