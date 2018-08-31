Дзержинск, Нижегородская область, 31 августа, 2018, 22:21 — ИА Регнум. По факту гибели рабочих на заводе имени Свердлова возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ («Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Нижегородской области.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Траур

В настоящее время следователи проводят допрос пострадавших и сотрудников завода, а также продолжаются мероприятия, необходимые для установления всех обстоятельств произошедшего.

По предварительным данным, трое человек погибли, четверо пострадали, двое считаются пропавшими без вести.

Глава Дзержинска Виктор Нестеров объявил в городе трехдневный траур в связи с происшествием, сообщает nn.ru.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по факту взрыва на заводе имени Свердлова 31 августа проводилась доследственная проверка.

Утром при переносе пехотных мин из одного ящика в другой в рамках утилизации боеприпасов произошел взрыв с последующим возгоранием. Пожар был локализован в течение двух часов. На месте происшествия спасатели обнаружили тела троих сотрудников предприятия. Четверо пострадавших госпитализированы в медицинские учреждения Дзержинска, состояние двоих оценивается как тяжелое.

МЧС на ночь приостановило работы по разбору завалов. Утром работы продолжатся.