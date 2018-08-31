Кишинёв, 31 августа, 2018, 16:43 — ИА Регнум. Молдавская оппозиция намерена провести следующую акцию в день первого заседания осенне-летней сессии парламента. Как заявил лидер Платформы «Достоинство и правда» (DA) Андрей Нэстасе, оппозиционеры окружат здание законодательного органа и выдвинут властям ряд требований, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

О дальнейших действиях оппозиционеры обещают сообщить позже. Конечной целью оппозиции является демонтаж режима лидера Демпартии Владимира Плахотнюка и его младшего партнера — президента Игоря Додона.

Предыдущая акция протеста оппозиции прошла 26−27 августа и была приурочена к празднованию Дня независимости Молдавии. Властям тогда пришлось применить силу, чтобы позволить формальному руководству страны — президенту Игорю Додону, премьеру Павлу Филипу и спикеру парламента Андриану Канду — возложить цветы к памятнику Стефану Великому.

Рано утром несколько сотен сотрудников спецподразделения МВД провели «зачистку» центральной площади от находившихся там сторонников оппозиции. Манифестанты расходиться отказались, и полицейскому спецназу пришлось применить силу: людей уносили с площади за руки и ноги, несколько человек заявили, что получили травмы.

Президент Игорь Додон, являющийся политическим партнером правящей Демпартии и ее лидера Владимира Плахотнюка, осудил протесты оппозиции. По мнению Додона, цель оппозиционеров — дестабилизировать ситуацию в стране.