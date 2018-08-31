Семилуки, Воронежская область, 31 августа, 2018, 16:26 — ИА Регнум. В Воронежской области задержан мужчина, который с помощью самодельного пейнтбольного миномета пытался доставить осужденным, содержащимся в исправительной колонии № 1, два мобильных телефона, а также зарядное устройство и sim-карту. Об этом 31 августа сообщила пресс-служба УФСИН.

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По информации ведомства, за последние дни было предотвращено две попытки «контрабанды» в колонию. Несколько дней назад рядом с исправительной колонией № 1 в Семилуках был задержан мужчина, пытавшийся доставить сверток с двумя телефонами, зарядным устройством, sim-картой с помощью самодельного пейнтбольного миномета. 29 августа другой гражданин предложил колонии оказать помощь — подарить строительные материалы. Однако при досмотре одной из банок с краской сотрудники колонии обнаружили запрещенные предметы, среди которых — два мобильных телефона и блютуз-гарнитура. В отношении задержанных составлены материалы об административном правонарушении по ст. 19.12 КоАП РФ: штраф может составить до пяти тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа в Тульской области был задержан кот-контрабандист. Животное жило в колонии вместе с одним из заключенным, когда тот вышел, он забрал кота с собой, а после продал. Новые хозяева воспользовались привычкой животного возвращаться в колонию и превратили кота в наркокурьера.