Москва, 31 августа, 2018, 13:23 — ИА Регнум. Траты родителей на подготовку ребёнка к школе в последние годы значительно выросли. Такой вывод можно сделать, проанализировав данные ВЦИОМ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

(сс) klimkin К школе готов!

К примеру, если в 2005 году россияне в среднем тратили на подготовку к 1 сентября немногим более 6 тыс, руб, то к 2010 году средняя сумма этих расходов превысила 11,3 тыс руб. Если посмотреть динамику, то наиболее всего подготовительные школьные расходы увеличились к 2015 году, «взлетев» с чуть более 13,5 тыс руб (2014 год) до более 20 тысяч (рост 47%).

Напомним, в 2018 году, согласно опросу ВЦИОМ, траты родителей на школьную подготовку уже превысили 21 тыс. рублей, причём, как выяснилось, порядка половины от этой суммы идет на покупку школьной формы и обуви. Между тем в 2010 году именно на этой статье расходов экономили 50% опрошенных.