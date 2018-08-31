Дамаск, 31 августа, 2018, 13:15 — ИА Регнум. По информации ресурса Al-Masdar News, международная коалиция во главе с США начала строительство в Сирии новой военной базы. База будет располагаться недалеко от стратегического города Хаджин. Хаджин является последним опорным пунктом «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Дейр-эз-Зор.

Цитата из х/ф «Доктор Стрейнджлав». Реж. Стэнли Кубрик. 1964. США «Мир — наша профессия». На американской военной базе

Строительство новой базы идет по мере того, как поддерживаемые США Сирийские демократические силы готовятся штурмовать город Хаджин. Следует отметить, что СДС при поддержке авиации США и Франции уже не первый месяц пытаются взять этот населенный пункт.

По мнению местных источников, создаваемая база будет оказывать поддержку Сирийским демократическим силам в ликвидации последнего опорного пункта террористов на восточном берегу Евфрата.

Однако следует обратить внимание и на другой важный факт, который в данном случае имеет определяющее значение. Богатый нефтью регион Сирии находится на восточном берегу реки Евфрат. Данная территория контролируется СДС. Именно на этой территории расположено семьдесят процентов нефтяных месторождений Сирийской Арабской Республики. Самое крупное нефтяное месторождение страны аль-Омар находится у города Дейр-эз-Зор.