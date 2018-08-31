Москва, 31 августа, 2018, 13:07 — ИА Регнум. Большинство участников рабочей группы Госдумы по доработке ко второму чтению законопроекта по совершенствованию пенсионной системы в РФ согласились с тем, что вводить уголовное наказание для работодателей за увольнение сотрудников предпенсионного возраста — излишняя мера. Об этом заявил ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов по итогам заседания рабочей группы, передает корреспондент ИА REGNUM 31 августа.

Цитата из х/ф «Конец Санкт-Петербурга». Реж. Всеволод Пудовкин. 1927. СССР Сытый голодного не разумеет

«Практически все выступавшие сказали о том, что, наверное, уголовное преследование — не самый лучший метод. Очень важно, что с этим выступили не только представители предпринимательского сообщества, но и профсоюзы», — отметил Кузьминов.

Идею ввести уголовное наказание для работодателей за увольнение сотрудников предпенсионного возраста озвучил ранее президент РФ Владимир Путин в ходе телеобращения к гражданам РФ по вопросу необходимости пенсионной реформы. Однако представители бизнеса и профсоюзов такую идею не поддержали.

«Никто не верит, что чистой угрозой уголовного преследования мы быстро чего-то добьемся. Гораздо более эффективным является предложение целого ряда экспертов, в том числе и Высшей школы экономики, и РСПП, снизить для работников предпенсионного возраста отчисления в социальные фонды на 2%. Это довольно весомо для работодателей и позволит им рационально для себя принимать решение о сохранении работника», — считает Кузьминов.

В Госдуме проходит первое заседание рабочей группы по доработке правительственного законопроекта об изменениях параметров пенсионного законодательства под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина. Рабочая группа была создана по итогам парламентско-общественных слушаний по доработке правительственного законопроекта о совершенствовании пенсионной системы, которые прошли в Госдуме 21 августа. Речь идет о законопроекте, предполагающем увеличение пенсионного возраста для граждан РФ.