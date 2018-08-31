Москва, 31 августа, 2018, 12:36 — ИА Регнум. В России отпадёт нужда жильцам квартир и домов ежемесячно предоставлять в расчётный центр данные с приборов учёта энергоресурсов. За граждан это в режиме реального времени начнут делать «умные» счётчики. Такие приборы с функцией дистанционной передачи данных должны появиться в перспективе во всех домах.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Счетчики воды

Читайте также: Минэнерго стремится внедрить «умные счетчики» электроэнергии

Начать планируется с новостроек. А замену в старых домах жильцы будут производить по истечении срока службы уже установленных счётчиков. По подсчётам специалистов Минстроя РФ, все новостройки будут обеспечены автоматическими системами учёта энергоресурсов после 1 января 2020 года.

По словам директора некоммерческого партнерства «ЖКХ Контроль» Светланы Разворотневой, которые цитируют «Известия», устанавливать автоматизированные системы надо во всём доме сразу, это позволит избежать проблем с небалансом и несвоевременным снятием показаний.

Ранее по теме: «Умные» онлайн-счётчики могут появиться в российских квартирах

Как сообщало ИА REGNUM, сделать обязательной установку в жилых домах счётчиков с функцией дистанционной передачи показаний предложил Минстрой РФ. По мнению специалистов ведомства, это поможет решить вопрос «подкрутки» счётчиков недобросовестными домовладельцами. Добавим, что 11 мая в Госдуму РФ был внесён законопроект, согласно которому обязанности по приобретению, установке и обслуживанию счетчиков должны быть возложены на организации, которые осуществляют снабжение домохозяйств водой, газом, теплом и электроэнергией.