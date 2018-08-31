Воронеж, 31 августа, 2018, 10:30 — ИА Регнум. Введение административной и уголовной ответственности за увольнение работников предпенсионного возраста положительно повлияет на ситуацию на рынке труда. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте труда и занятости населения Воронежской области.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия «Не верю!»

«Прежде всего, это касается исключения случаев необоснованного увольнения работников данной категории. Кроме того, увеличение срока предпенсионного возраста до пяти лет и повышение размера пособия по безработице создадут дополнительные механизмы защиты работников предпенсионного возраста», — считают в департаменте.

По данным чиновников, в 2018 году в службу занятости региона обратились 1,9 тыс. человек предпенсионного возраста. Из них почти 1,4 тыс. человек прошли профориентацию, а 44 человека были направлены на обучение. В итоге работу удалось найти для 1,1 тыс. человек. Помогают и ярмарки вакансий и учебных мест. При этом по сравнению с 2017 годом число людей старшего возраста, которые ищут работу через биржи труда, сократилось на 5,5%.

«В сегодняшних условиях при проведении процедуры массового увольнения в организациях области среди намеченных к сокращению работники пенсионного возраста составляют 10,1%», — отметили в департаменте.

ИА REGNUM напоминает, что 29 августа президент Владимир Путин выступил с обращением к жителям России, в котором предложил корректировки пенсионной реформы. В частности, он предложил ввести ответственность вплоть до уголовной для работодателей за увольнение сотрудников предпенсионного возраста, увеличить срок предпенсионного возраста до пяти лет и поручил проработать программу переквалификации для людей предпенсионного возраста.