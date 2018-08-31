Санкт-Петербург, 31 августа, 2018, 10:26 — ИА Регнум. Центральный военно-морской музей в пятницу, 31 августа, представит петербуржцам и гостям города выставочный проект «История российской тельняшки». Проект откроется для посетителей с 15:00 мск. Как сообщили в пресс-службе ЦВММ, проект объединяет три экспозиции, размещенные в атриуме музея.

Цитата из х/ф «Оптимистическая трагедия». Реж. Самсон Самсонов. 1963. СССР Матрос в тельняшке

Главной его частью станет выставка тельняшек из фондов ЦВММ. На ней представлены современные предметы обмундирования военных и гражданских флотов мира из частных коллекций, например рубашка гамбургских моряков, тельняшка греческих рыбаков и французская тельняшка из провинции Бретань.

Также можно увидеть тельняшки героев Великой Отечественной войны, писателя Валентина Пикуля, тельняшки 1960-х годов, принадлежавшие морякам из бывших стран социализма.

Вторую часть проекта составит выставка работ творческого объединения «Митьки» под руководством художника Дмитрия Шагина, известного своим пристрастием к морской теме. Также будет работать планшетная передвижная выставка, посвященная истории российской тельняшки.

В рамках выставки впервые демонстрируется картина художника С. П. Аникина «Курсанты Военно-морского училища им. М. В. Фрунзе на строительстве мясокомбината в Ленинграде», написанная в середине 1930-х годов.

В ЦВВМ также напомнили, что с 2014 года появилась традиция праздника «День рождения российской тельняшки».

19 августа (1 сентября по новому стилю) 1874 года Великий князь Константин Николаевич подписал одобренный императором Александром II Приказ № 115, согласно которому нательная рубаха (тельняшка) стала обязательной уставной частью обмундирования матроса Российского флота.

Выставочным проектом в ЦВВМ решили не ограничиваться. 2 сентября в полдень в атриуме музея начнется концерт «Полосатый рейс». А 9 сентября в 11 часов на главной сцене праздника у Кронверской куртины Петропавловской крепости пройдет общегородской музыкально-театрализованный праздник «День тельняшки».