Токио, 31 августа, 2018, 08:30 — ИА Регнум. В геноме млекопитающих обнаружены гены, отвечающие за регулирование фазы быстрого сна. Результаты работы японских исследователей опубликовал журнал Cell Reports.

Сон

В ходе работ ученые смогли выделить гены Chrm 1 и Chrm 3, которые отвечают за фазу «быстрого» сна у млекопитающих. В статье отмечено, что эксперименты проводились над мышами, у которых была подавлена работа холинэргических нейронов TrkA+. Отмечается, что после подавления указанных нейронов у мышей пропала фаза «быстрого» сна.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее британские ученые провели исследование, в результате которого пришли к выводу, что насекомые-опылители могут приобретать зависимость, схожую с наркотической.

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