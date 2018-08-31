Петропавловск-Камчатский, 31 августа, 2018, 06:44 — ИА Регнум. На Камчатке сокращается производство и реальные доходы населения. С января по июль 2018 года промышленное производство сократилось на 2%, реальные доходы населения на 4,5%, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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С января по июль 2018 года промышленное производство на Камчатке сократилось на 2%. При этом спал продолжается с февраля 2018 года и наиболее сильно отразился на промышленной отрасли, рухнув сразу на 25,6%.

Реальные денежные доходы населения полуострова упали на 4,5% с января по июль 2018 года.

Впрочем есть отрасли, в которых отмечен рост. Это розничная торговля — на 2,9%, сельское хозяйство — на 6,3%, автомобильный транспорт — на 10,2%.

Местные производители подняли цены на свою продукцию, в среднем, на 3,3%.

По данным Камчатстата, цены на Камчатке за год выросли, в среднем, на 1,9%.

Растет на полуострове и число безработных, за январь — июль увеличение на 32%. В июле безработных в возрасте от 15 лет и старше насчитывалось 9, 2 тысячи, а официально зарегистрировано только 2 142.

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Как сообщало ИА REGNUM, лидерами по величине заработной платы в ДФО стали Чукотка, Колыма и Сахалинская область. При этом на Чукотке зарплата, согласно официальным статистическим данным, составляет чуть меньше 100 тыс. рублей. На Колыме средняя зарплата составляет 83,9 тыс. рублей. На Сахалине среднестатистическое жалование еще меньше — 75,9 тыс. рублей. На Камчатке средняя зарплата, согласно данным статистики, 71,6 тыс. рублей.

Меньше всего зарабатывают в ЕАО — 40 тыс. рублей.

В социальных сетях жители всех дальневосточных регионов, за исключением, пожалуй, Чукотки, очень негативно реагируют на такую информацию и утверждают, что большинство людей не получает и половины от обозначенных Росстатом сумм.

При том, что Камчатка сегодня, благодаря щедрейшей за последние 110 лет путине, буквально завалена рыбой, распорядиться этим ресурсом рачительно не смогли ни местные, ни федеральные чиновники — тонны рыбы гниют в полях, в лесах, на дорогах и берегах. А губернатор Камчатки заявляет, что на выполнение майских указов президента полуострову нужно более 200 млрд рублей.