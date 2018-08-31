Манила, 31 августа, 2018, 03:24 — ИА Регнум. Норвежский дайвер, совершавший погружение у берегов Филиппин, чуть было не попал в пасть китовой акулы, сообщает The Daily Mail.

Dapaan Китовая акула

Издание сообщает, что Гейр Йохансен всю жизнь боялся акул. Он рассказал изданию, что во время погружения заметил проплывающую рядом акулу, которая засасывала в свое чрево огромные массы воды. По его словам, он снимал акулу на видео и почувствовал, что его засасывает в акулью пасть.

Его практически придавило к челюстям акулы, однако Йохансен успел вовремя оттолкнуться от акулы и сбежать. Как он заявил после инцидента, страх перед акулами у него не пропал.

Напомним, китовая акула является крупнейшей из известных видов и безвредна для человека. Ее рацион составляет мелкая рыба и планктон, которые она процеживает из морской воды через свою пасть. Китовая акула при питании способна пропускать через свою пасть до шести тысяч кубометров воды в час.