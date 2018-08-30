Москва, 31 августа, 2018, 02:04 — ИА Регнум. Альтернативой индексации тарифов ЖКХ в два этапа в 2019 году являются снижение тарифов или перевод их в обязательные инвестиции, заявил журналистам глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Плата за ЖКХ

Комментируя инициативу Минэкономразвития о двухэтапном повышении, глава ФАС сказал, что не поддерживает ее, поскольку в российских регионах в двух случаях из трех этот тариф выше экономической обоснованности. Артемьев пояснил:

«Раз у них тариф выше, есть два варианта: либо снизить тариф, либо, как мы предлагаем, перевести это в обязательные инвестиции, то есть направить эти деньги на, прежде всего, ремонты, чтобы уменьшить потери воды в трубах, улучшить очистные сооружения, то есть экологическое состояние территории».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, МЭР предложило с 1 июля повысить тарифы ЖКХ в два раза в 2019 году: с 1 января на 1,7%, с 1 июля — на 2,4%. Обычно тарифы ЖКХ ежегодно индексировались на четыре процента однократно, но МЭР предложило нововведение из-за повышения НДС с 18% до 20% с 2019 г.