Москва, 30 августа, 2018, 23:25 — ИА Регнум. Генеральный директор Гознака Аркадий Ткачук считает, что дизайн всех российских банкнот, за исключением купюр номиналом 200 и 2000 рублей, существенно устарел. Об этом он заявил журналистам сегодня, 30 августа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банкнота номиналом 5000 рублей

Ткачук напомнил дизайн практически всех нынешних российских банкнот был разработан в 1995—1997 годах и, по его мнению, предпосылки для его изменения давно назрели.

«Когда наступит момент следующей модернизации банкнот, то, скорее всего, Банк России будет заинтересован, чтобы более радикально обновить эти банкноты», — сказал глава Гознака.

Он пояснил, что решение о дизайне банкнот принимает только Банк России.

Также Ткачук отметил, что так или иначе, но все банкноты будут выпущены в новом стиле, так как это необходимо для повышения уровня защиты купюр. Защитный комплекс обновляется не реже чем раз в пять лет, а вот дизайн остается очень консервативным.