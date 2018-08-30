Киев, 30 августа, 2018, 23:18 — ИА Регнум. Не стоит терять время на советские «торжества», заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины американка Ульяна Супрун, призвав отменить торжественные линейки в школах. Чиновница опубликовала сообщение 30 августа на своей странице в социальной сети Facebook.

«Добро пожаловать!» Советский плакат

«Школьные линейки на 1 сентября — пережиток советской традиции, от которого давно пора отойти в украинских школах. В развитых странах нет изнурительного выстраивания, стояния под солнцем или дождем, выслушивание бесконечных напутственных речей. Ведь это вредно, прежде всего, с медицинской точки зрения», — считает Супрун.

Она отметила, что на линейке детям угрожает духота, дождь, солнечные лучи и стресс от контакта с большим количеством незнакомых людей.

«МОЗ Украины однозначно не рекомендует проводить линейки. Не лучше ли заменить их интересными, интерактивными уроками?», — задается вопросом Ульяна Супрун.

Напомним, Супрун признана самым ненавистным украинским чиновником. Её деятельность не одобряет 46% опрошенных — вдвое больше, чем директора «Нафтогаза», с именем которого связывают завышенные тарифы на газ.

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