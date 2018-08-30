Главу Минздрава признали самым ненавистным чиновником Украины

Киев, , 17:45 — REGNUM Деятельность американки Ульяны Супрун, исполняющей обязанности министра здравоохранения на Украине, не одобряет почти половина населения страны, сообщило 29 августа издание «Украинские новости» со ссылкой на результаты исследования социологической группы «Рейтинг».

Негативное отношение к работе Ульяны Супрун высказали 46% опрошенных, на втором месте — директор «Нафтогаза» Андрей Коболев. Его не любят вдвое меньше Супрун — 20% опрошенных. К главе Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артему Сытнику плохо относится 18% респондентов.

Напомним, политолог Руслан Бортник рассказал, что согласно опросам наибольшим антирейтингом обладают премьер-министр Украины Владимир Гройсман и генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

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