Ташкент, 30 августа, 2018, 19:52 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин направил главе Узбекистана Шавкату Мирзиёеву поздравление с Днем независимости, сообщили 30 августа в пресс-службе президента Узбекистана.

Почта СССР Узбекская ССР — во времена «зависимости»

Путин отметил, что отношения между Россией и Узбекистаном находятся на высоком уровне, и выразил уверенность в том, что страны продолжат наращивать стратегическое партнерство.

«В России с удовлетворением отмечают успехи, достигнутые дружественным Узбекистаном в социально-экономическом развитии, рост авторитета Вашей страны на международной арене», — добавил российский лидер.

Напомним, с 31 августа по 4 сентября в Узбекистане отмечают День независимости. Президент республики получил поздравления от глав Египта, Франции, Южной Кореи и других стран.