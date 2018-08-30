Ереван, 30 августа, 2018, 19:30 — ИА Регнум. Выборы Совета старейшин Еревана — очень важный экзамен, сказал сегодня, 30 августа, на заседании правительства премьер-министр Никол Пашинян.

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Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, правительство, для недопущения предвыборных махинаций, предлагает внести изменения в уголовный кодекс, в уголовно-процессуальный кодекс и в кодекс об административных правонарушениях. Согласно обоснованию, данные меры позволят не только обеспечить эквивалентность наказания уровню общественной опасности преступления, но и эффективно предотвратить подобные действия.

Кроме того, принятие законодательного предложения предполагает, что недобросовестные кандидаты и партии будут лишены возможности подвергаться более слабой, административной ответственности в случае раздачи избирательных взяток под видом благотворительности.

В результате изменений, правительство предполагает, что значительно улучшится дисциплина и атмосфера легитимности на избирательных участках. Более того, будет создана возможность для более эффективного расследования связанных с выборами правонарушений и привлечения правонарушителей к ответственности, и эти цели будут достигнуты в более краткие сроки и с минимальными государственными расходами.

«Пакет поправок позволит значительно повысить общественное доверие к выборам и радикально сократить количество преступлений и правонарушений в ходе выборов, приведя формирование конституционного порядка посредством выборов к демократическим стандартам», — сказал министр юстиции Армении Артак Зейналян.