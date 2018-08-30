Томск, 30 августа, 2018, 18:43 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин продемонстрировал, что несёт ответственность за страну и её будущее, просто и доходчиво объяснив, «какие риски нас ждут, если мы будем бездействовать». Такое мнение высказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин, прокомментировав 30 августа обращение главы государства к гражданам России, касающееся предстоящих изменений в пенсионной системе.

Виктор Васнецов. Заслушались. 1864 г

«Президент предельно искренне сказал, что не принимать решений по изменениям в пенсионном законодательстве безответственно и нечестно. Такая открытая и взвешенная позиция главы государства не может не вызывать уважения», — сказал Сергей Жвачкин.

В то же время президент серьёзно смягчил правительственную реформу, подчеркнул губернатор:

«Президент услышал наши предложения и уменьшил предложенный правительством возраст выхода на пенсию для женщин с 63 до 60 лет. Важно, что президент поддержал инициативу партии «Единая России» сохранить льготы на существующем возрастном уровне».

Жвачкин рассказал, что обратился к областным депутатам с просьбой, чтобы льготы для жителей региона старшего поколения остались на прежнем уровне — для женщин с 55 лет, для мужчин — с 60-ти. Как сообщили ИА REGNUM в администрации региона, речь идёт о льготах на проезд, оплату жилищно-коммунальных услуг, уплату имущественных налогов и так далее.

«Уверен, что соответствующий областной закон депутаты примут уже в сентябре», — резюмировал Сергей Жвачкин.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин 29 августа выступил с обращением к гражданам России, в котором высказал своё отношение к пенсионной реформе, запланированной правительством РФ. Глава государства акцентировал внимание на необходимости предложенных правительством шагов и в то же время предложил ряд мер по смягчению.

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