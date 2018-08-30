Москва, 30 августа, 2018, 18:32 — ИА Регнум. В Москве сегодня, 30 августа, открылись сразу семь новых станций столичного метрополитена. Так много станций в один день в последний раз открывалось около полувека назад.

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

Теперь число станций Московского метрополитена без учета Московского центрального кольца достигло 222, а протяженность линий — около 380 километров.

Новый участок, длиной в 14 километров является продолжением Калининско-Солнцевской ветки и включает в себя станции «Мичуринский проспект», «Озерная», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино» и «Рассказовка».

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, более полумиллиона жителей получили метро в шаговой доступности. Предполагается, что Солнцевский радиус снизит нагрузку на юго-западный участок Сокольнической линии метрополитена и транспортно-пересадочные узлы у таких загруженных станций, как «Юго-Западная», «Проспект Вернадского», «Университет».

Кроме того, открылось электродепо «Солнцево», которое будет обслуживать новый радиус подземки.

Планируется, что к 2022 году линию дотянут до аэропорта «Внуково».