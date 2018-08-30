Москва, 30 августа, 2018, 15:56 — ИА Регнум. Нефть эталонной марки Brent 30 августа торгуется вблизи уровней $77,50 — 77,65 за баррель. В целом на нефтяном рынке преобладают «бычьи» настроения. На данный момент цена обновляет максимумы, достигнутые в начале июля. Поводом для очередного позитивного импульса послужил релиз статданных от минэнерго США, который состоялся 29 августа. По данным ведомства, спрос на бензин в США достиг рекордных значений, а запасы всех категорий углеводородов значительно снизились, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Константин Кузьмин.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Уверенности «быкам» на рынке добавили аналитики Barclays Capital, осветив свой прогноз на цену барреля нефти в 2019 году. По мнению экспертов, цена за бочку смеси Brent в районе 85$ выглядит вполне обоснованной и реальной в грядущем году. В основу прогноза заложен фактор сокращения добычи нефти в Венесуэле и Иране. На данный момент сложно оценить в полной мере насколько значимым будет уход иранской нефти с мирового рынка для общего баланса спроса и предложения. Однако Саудовская Аравия немногим ранее заявляла о готовности нарастить добычу и в случае необходимости восполнить тот объем в рынке, который приходился на долю Ирана. К слову, нефтяные санкции в отношении Ирана вступают в силу 6 ноября», — отметил эксперт.

С другой стороны, рост цен на нефть проявляет сдержанный характер. Инвесторов заставляет быть настороже неоднозначная картина отношений между Вашингтоном и Пекином, риск торговой войны. В случае, если конфликт будет набирать новые обороты, рынку нефти придется принять новый удар по ценам.

«В рамках прогноза на закрытие месяца не стоит ждать сюрпризов от рынка. Предполагаю возможную локальную коррекцию в ценовой диапазон $77−77,15 за баррель нефти Brent. В целом явных причин сломить уверенность покупателей сейчас нет, поэтому в рамках среднесрочного анализа тренд остается «бычьим», — считает Кузьмин.

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