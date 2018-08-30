Курск, 30 августа, 2018, 15:20 — ИА Регнум. В российских регионах подводят итоги межрегиональной поисковой экспедиции Вахта Памяти-2018» — поисковики провели серьезную работу в местах жестоких сражений в Курской области, в Тверской области и в Крыму, сообщила пресс-служба общероссийского общественного движения «Поисковое движение России».

Иван Соболев ИА Красная Весна Подготовка останков советских солдат к перезахоронению

Так, в Курской области «Вахта Памяти-2018» проходила с 2 по 23 августа. Поисковики работали в разных районах региона, в общей сложности в работах участвовало около полутора десятков отрядов. Так, в Солнцевском районе были найдены останки 18 мирных жителей, расстрелянных оккупантами в селе Чермошное. На местах боев на Курской дуге найдены останки 38 советских солдат, в том числе — бойцов, входивших в расчет 45-мм пушки Третьей истребительно-противотанковой бригады. Поисковики установили личность младшего сержанта — уроженца Чувашии Михаила Степановича Степанова, и нашли сына погибшего героя. Также найдены останки советского солдата в селе Пузачи Мантуровского района и 19 бойцов РККА 252-й и 255-й отдельных армейских штрафных рот — в поселке Смородино Гламаздинского Хомутовского района.

В августе же в регионе состоялись торжественные перезахоронения, со всеми воинскими почестями. 17 августа в селе Чермошное Солнцевского района земле были преданы останки 18 советских героев, два бойца торжественно перезахоронены 23 августа в городе Курчатов. Там же родственникам передали останки старшего сержанта121 стрелковой дивизии Федора Комольцева, уроженца Ярославля, погибшего 13 февраля 1943 года. Еще десять бойцов были перезахоронены 24 августа в деревне Подлесье Черемисиновского района.

В Крыму поисковики из 13 регионов России вели поисковые работы в Аджимушкайских каменоломнях города Керчь — там в мае-октябре 1942 года шли жестокие бои, в которых погибли тысячи советских солдат. И имена лишь десятой части героев известны. Работу по установлению фамилий погибших бойцов ведут специалисты Восточно-Крымского центра военно-исторических исследований в рамках проекта «Символ памяти — Аджимушкай», получившего поддержку Фонда президентских грантов. Поисковикам удалось уточнить данные двух тысяч бойцов, погибших в Аджимушкае.

13 августа в городе Белый Тверской области состоялось захоронение 322 бойцов РККА. Останки бойцов были найдены в ходе кропотливой работы, которую вели 12 отрядов из восьми регионов России. Церемония состоялась на одном из захоронений, специально построенных при поддержке регионального правительства для погребения останков, найденных поисковиками. Каждый год на Тверской земле проходит более 100 экспедиций и поисковики находят до полутора тысяч павших героев.

Отметим, что в Тверской области поисковые работы не завершены — с 1 по 14 сентября в Ржевском районе региона пройдет Третья Международная военно-историческая поисковая экспедиция «Ржев. Калининский фронт-2018» при участии 550 поисковиков, как опытных, так и начинающих, из 23 регионов России, а также из Казахстана, Латвии и Литвы.