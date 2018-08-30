Красноярск, 30 августа, 2018, 14:57 — ИА Регнум. Мэрия Красноярска резервирует участок в границах улиц Копылова — Партизанской — Академика Киренского для строительства метро. Эту информацию ИА REGNUM подтвердили 30 августа в городском департаменте градостроительства.

Цитата из х/ф «Прорыв». Реж. Дмитрий Светозаров. 1986. СССР На строительстве метро

«Данный участок зарезервирован для того, чтобы эту площадку освободить в целях строительства станции метрополитена», — сказали в департаменте.

Земля будет зарезервирована для муниципальных нужд на три года. Когда начнётся строительство, власти Красноярска не комментируют. По информации департамента градостроительства, сейчас вопрос о выделении средств решается на федеральном уровне.

Добавим, в распоряжении администрации о резервировании земель говорится, что общая площадь участка — 12 681 кв. м.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в строительство метрополитена в городе-миллионнике Красноярске вложено порядка 12 млрд рублей. Строительство заморожено с середины 90‑х годов XX века.

Периодически в регионе из разных источников звучит информация о необходимости возведения подземки, в том числе об этом говорят экологи. Власти даже просчитывали, что на завершение первой ветки метро требуется не менее пяти лет и порядка 60 миллиардов рублей.

Читайте также: Красноярцам обещают метро, но они уже не верят

Тема строительства метро в Красноярске была вновь поднята в феврале 2018 года, когда в столицу края приехал президент РФ Владимир Путин. В июле глава государства встретился с врио губернатора края Александром Уссом уже в Москве. Руководитель региона высказал опасения, что эта финансовоёмкая тема «может уйти в никуда». В ответ президент РФ подчеркнул, что «эта тема не должна умереть».

Читайте также: Путин о красноярском метро: «Эта тема не должна умереть»