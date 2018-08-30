Москва, 30 августа, 2018, 12:40 — ИА Регнум. Котировки фьючерсов на нефть 30 августа утром вплотную подошли к важному уровню $78 за баррель. На фоне заметного экономического спада в Китае это движение цен на нефть у многих вызывает удивление. Последние макроэкономические данные говорят о том, что Китай и другие страны с развивающейся экономикой начали испытывать на себе влияние торговой войны, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«По последним данным Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), впервые за два года во втором квартале текущего года экспорт стран «большой двадцатки» упал год к году на 0,6%, а импорт снизился на 0,9%. Очевидно, что мировая экономика начинает синхронно замедляться, но пока это отразилось только на ценах на промышленные металлы, а нефть стабильна и даже растет. На рынке нефти пока разыгрываются свои истории», — полагает эксперт.

Во-первых, последние данные из США говорят о снижении запасов нефти и высоком спросе на бензин, при том что добыча нефти пока не поднимается выше 11 млн барр. в сутки, этот уровень сохраняется уже третью неделю подряд. Во-вторых, статистика ОПЕК говорит о том, что серьезного роста добычи в Саудовской Аравии не случилось, а другие страны, включая Россию, придерживаются соглашений ОПЕК плюс. И главное — иранский фактор. По оценкам экспертов, даже несмотря на то, что нефтяные санкции США еще не начали действовать, экспорт иранской нефти серьезно снизился, что приводит к падению добычи нефти.

«Снижение может стать существенным, кто-то оценивает его в 2 млн баррелей, а это неизбежно на какой-то период вновь приведет к смещению баланса на нефтяном рынке в сторону спроса. В целом можно сказать, что иранский фактор не позволит рынку серьезно упасть, а снижение глобальной экономической активности не дает оснований для преодоления максимальных уровней этого года, то есть $80», — считает Богданов.

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