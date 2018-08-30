Москва, 30 августа, 2018, 12:33 — ИА Регнум. На фоне опубликованных 29 августа вечером данных минэнерго США, показавших рекордный спрос на бензин и сокращение коммерческих запасов сырой нефти, цена на сорт марки Brent обновила максимумы в $77,75 за баррель, прибавив за две недели более 10%, заявил корреспонденту ИА REGNUM начальник аналитического отдела ООО «АФТ-Инвест» Владимир Дядин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Несмотря на это национальная валюта продолжает стремительно дешеветь, полностью игнорируя позитив рынка углеводородов. Не добавил рублю оптимизма и Минфин РФ, вернувшийся после недельного перерыва к проведению аукционов по размещению ОФЗ. Министерству удалось разместить 13,22 млрд. рублей из запланированных 15 млрд. рублей

«Давление на рубль так же оказывает и окончание налогового периода. Предложение валюты на рынке снизилось. Продававшие валюту под налоговый период экспортёры, ушли с рынка и оставили рубль один на один с растущими геополитическими рисками, связанными с введением США новых санкций против России. Каких-либо драйверов для роста у рубля не осталось. Вероятнее всего до конца текущей недели ослабление рубля продолжится к ближайшему уровню в 69 рублей за доллар», — полагает эксперт.

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