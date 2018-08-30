Санкт-Петербург, 30 августа, 2018, 11:56 — ИА Регнум. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев назначил нового генерального директора ФГБУ «Российская национальная библиотека», находящегося в Петербурге. Им стал Александр Вершинин, ранее возглавлявший Президентскую библиотеку имени Б.Н. Ельцина, также работающую в Северной столице с 2009 года.

РНБ Российская национальная библиотека

Вершинин назначен гендиректором РНБ на срок пять лет, значится в постановлении правительства, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Предыдущий гендиректор РНБ Александр Вислый покинул этот пост по собственному желанию 27 августа. Вислому предложено несколько вариантов трудоустройства в отрасли с учетом его значительного вклада в библиотечное дело, сообщили в Министерстве культуры РФ.

«Рассчитываю на традиции и профессионалов старейшей национальной библиотеки страны, а также на свой девятилетний опыт участия в создании новейшего информационно-библиотечного центра национального уровня — Президентской библиотеки», — сказал Александр Вершинин, говоря о своей новой работе.

Александр Вершинин родился в 1957 году в Санкт-Петербурге. Окончил Ленинградский государственный университет и работал на юридическом факультете университета. С 2007 по 2009 год — заместитель декана юридического факультета СПбГУ по международным делам. С 2009 года руководил Президентской библиотекой имени Б.Н. Ельцина. Член Совета по культуре и искусству при президенте РФ, доктор юридических наук.

Напомним, в Петербурге в 2017 году появился Общественный комитет спасения РНБ. Он возник на волне протеста петербуржцев против озвученных планов о грядущем объединении РНБ и московской Российской государственной библиотеки. Даже после того, как эту информацию опровергли, многие петербуржцы остались недовольны тем, что руководство РНБ, на их взгляд, всё свое внимание сосредоточило исключительно на Национальной электронной библиотеке.