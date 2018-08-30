Москва, 30 августа, 2018, 11:27 — ИА Регнум. В России за семь месяцев 2018 года в розничных магазинах подорожали крепкие спиртные напитки. Об этом пишут 30 августа «Известия».

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По сведениям компании «Такском», на которые ссылается издание, с января по июль 2018 года в среднем на 8% (до 207 рублей) в России подорожала бутылка водки. Напиток джин вырос в цене на 7% (до 593 рублей), на 5% в магазинах поднялась цена на ром и коньяк (до 626 и 439 рублей за бутылку соответственно).

Также отмечается, что с начала 2018 года в РФ не менялся акциз на алкогольную продукцию с содержанием спирта более 9%.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа в России начали действовать унифицированные цены на слабую и крепкую водку. Минимальная розничная цена на спиртной напиток крепостью от 37 до 38 градусов установлена на уровне 205 рублей за бутылку. Столько же будет стоить водка крепостью от 38 до 39 градусов.

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