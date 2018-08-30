Москва, 30 августа, 2018, 09:38 — ИА Регнум. После безуспешных попыток развить нисходящую коррекцию нефть марки Brent рванула на север и прилично прибавила в весе по итогам торгов 29 августа. Котировки, ухватившись за поддержку в лице психологической отметки $76, подскочили к свежим максимумам 11 июля в области $77,75 и на утренних торгах 30 августа расположились немногим ниже этих уровней, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рост цен на нефть

«На контрасте с данными от API отчет минэнерго США порадовал быков по нефти, отразив сокращение запасов на 2,6 млн баррелей, или на 0,6%, при прогнозе падения на 1,5 млн — на эту величину сократились запасы бензина. Добыча на прошлой неделе осталась без изменений. Пожалуй, самым ярким пятном в релизе стал рекордный спрос на бензин в Штатах, что в совокупности с иранским фактором и общим относительно позитивным настроем в сегменте рисковых активов обусловило агрессивную волну покупок», — пояснил эксперт.

Рынки продолжают жить ожиданиями введения санкций против Ирана, и этот фактор не дает ценам показать более глубокую просадку. Тем не менее всплески фиксации прибыли не исключены, и по мере возвращения на сцену темы торговой войны между США и Китаем угроза медвежьей коррекции будет нарастать по мере охлаждения интереса к рисковым активам.

«Так, Brent еще может дойти до уровня $78 и превысить его, но даже в этом случае покорения отметки $80 в ближайшие дни не ожидается. К тому же интерес к покупкам доллара может вернуться, что также подорвет оптимизм покупателей в сырьевом сегменте», — считает Мащенко.

Читайте также: Нефть растёт, но достаточно умеренно