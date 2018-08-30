Лондон, 30 августа, 2018, 05:54 — ИА Регнум. Биологи из Великобритании провели исследование насекомых-опылитилей и пришли к выводу, что они могут приобретать зависимость, схожую с наркотической, сообщает статья из Proceedings of the Royal Society.

Loyna Шмель

Ученые провели эксперимент, в ходе которого кормили земляных шмелей раствором из трех источников, два из которых содержали инсектициды из класса неоникотиноидов. Поначалу шмели избегали пищи с ядом, но потом начали употреблять именно инсектицид, даже когда кормушки меняли местами.

При этом насекомые стали чаще подходить к кормушкам с инсектицидом и увеличивать «дозу» потребления. Ученые сравнивают эту зависимость с никотиновой зависимостью у людей и других млекопитающих.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа британские историки опубликовали статью, где назвали извержение вулкана одной из причин поражения армии Наполеона Бонапарта под Ватерлоо. По их данным, выбросы пепла повлияли на климатические условия и вызвали непогоду в Европе.