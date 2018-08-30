Москва, 30 августа, 2018, 04:13 — ИА Регнум. Убыток «Аэрофлота» за первое полугодие составил 5,2 млрд рублей, сообщили в пресс-службе компании.

Alex Beltyukov Самолёт «Аэрофлота»

«Финансовый результат второго квартала позволил частично компенсировать убытки первого квартала, снизив убыток по первому полугодию до 5,2 млрд рублей, — сообщили в пресс-службе. — Группа «Аэрофлот» намерена продолжать строгий контроль и оптимизацию затрат для обеспечения оптимального финансового результата в текущей экономической ситуации».

В компании в качестве фактора повышенных затрат называют рост цен на авиационный керосин. «Аэрофлот» в связи с этим сократил свои расходы - по «административным, маркетинговым расходам и прочим статьям».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 августа компания обозначила планы по приобретению 50 самолетов МС-21. В этот же день «Аэрофлот» снова выбрал Виталия Савельева генеральным директором.