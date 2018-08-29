Москва, 30 августа, 2018, 02:13 — ИА Регнум. Стоимость завершения проектов строительной компания Urban Group составит 67,6 млрд рублей, сообщили в Фонде защиты прав дольщиков.

Строительство

В фонде отметили, что по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Urban Group (2011 — 2017 гг. и I квартал 2018 г.), которая заняла 44 рабочих дня, определен предварительный дефицит расходов на завершение объектов.

«Общая оценка стоимости завершения объектов составляет 67,6 млрд рублей, из них часть средств может быть получена за счет реализации непроданных в домах квартир, непроданных машиномест и прочих нежилых помещений общей справедливой рыночной стоимостью 11,9 млрд рублей», — отметили в фонде.

Уточняется, что дефицит расходов предварительно оценивается в 55,7 млрд руб. Финансовое положение Urban Group названо неудовлетворительным.

Напомним, застройщик Urban Group находится в состоянии банкротства. В результате страдают дольщики. Минстрой РФ собирается довести до конца все работы на объектах Urban Group за счет средств Фонда защиты прав дольщиков.