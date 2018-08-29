Вена, 30 августа, 2018, 00:10 — ИА Регнум. Глава евросоюзной дипломатии Федерика Могерини заявила, что Европейский союз не будет полноценным, если в него не войдут страны Западных Балкан. Об этом она заявила 29 августа на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Австрии Александром ван дер Белленом.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Косово

Могерини отметила, что 7 сентября в Брюсселе она будет проводить очередной раунд переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем и главой Косово Хашимом Тачи. Могерини отметила, что переговоры будут непростыми, но у нее есть надежда на заключение юридически обязывающего соглашения.

Также Могерини подчеркнула, что, по её мнению, проект Европейского союза не будет выглядеть завершенным, если страны Западных Балкан не войдут в наднациональное объединение.

«Проект Европейского союза не будет завершен до тех пор, пока Западные Балканы не станут частью нашей семьи — география, история и экономика говорят нам об этом», — сказала Могерини.

Напомним, что одним из условий вступления Сербии в Европейский союз является признание независимости Косово. В данный момент идут переговоры о разделении Косово на сербскую и албанскую части.