Москва, 30 августа, 2018, 00:03 — ИА Регнум. Самой бедной категорией граждан в России являются не пенсионеры, а семьи с детьми, заявила 29 августа вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионный возраст

«Если анализировать сухие цифры статистики, то, конечно, самыми бедными у нас являются семьи с детьми», — отметила вице-премьер.

По её словам, пенсионеры «в этом смысле находятся в более благополучной категории» и зачастую помогают своим детям, которые имеют более одного ребёнка.

В связи с этим, по мнению Голиковой, «очень важно соблюсти баланс между молодыми, средними и пожилыми возрастами». «Молодые должны иметь возможность выходить на работу, работать, тем самым пожилые родители будут сидеть с детьми», — подчеркнула она.