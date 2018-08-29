Сингапур, 29 августа, 2018, 18:07 — ИА Регнум. В Сингапуре открылось юбилейное, 50-е совещание глав экономических министерств АСЕАН, на котором председательствующий премьер-министр этой страны Ли Сянь Лун призвал участников объединения продолжить региональную интеграцию и укрепление экономического сотрудничества, сообщает 29 августа Синьхуа.

Asean.org 25-й региональный форум АСЕАН

Отметив динамичность с сохраняющимися темпами развития более 5% в год, глава правительства страны-хозяйки саммита высказал прогноз, что к 2030 году АСЕАН станет четвертой экономикой мира. Однако этому, по его словам, может помешать ряд факторов, среди которых выделяется угроза протекционизма и практики односторонних мер, ограничивающих свободу мировой торговли.

«В сложившейся обстановке членам АСЕАН необходимо приложить максимум усилий по всесторонней реализации к 2025 году плана формирования экономического сообщес тва АСЕАН», — заявил Ли Сянь Лун.

В рамках форума, который завершится 1 сентября, запланирован ряд встреч в расширенных форматах «10 + 1» (Китай — АСЕАН) и «10 + 3» (АСЕАН — Китай, Япония, Южная Корея).