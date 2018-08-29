Москва, 29 августа, 2018, 17:28 — ИА Регнум. Индексация тарифов на услуги ЖКХ в 2019 году в два этапа будет весьма ощутимой для населения России, поскольку повышение цен на коммунальные услуги не будет равномерным по всей стране, считает юрист Европейской юридической службы ТатьянаТрофименко.

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Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что Министерство финансов РФ поддержало предложение Минэкономразвития об индексации тарифов на услуги ЖКХ в 2019 году в два этапа — на 1,7% с 1 января и на 2,4% — с 1 июля.

На основании ст. 157 Жилищного кодекса РФ: размер платы за коммунальные услуги, рассчитывается по тарифам, установленным органами государственной власти субъектов Российской Федерации. Органы местного самоуправления могут наделяться отдельными государственными полномочиями в области установления тарифов.

Одним из методов установления тарифов является метод индексации, когда тарифы изменяются с учетом индексов-дефляторов, устанавливаемых Минэкономразвития. Подобный метод напрямую зависит от цен на товары и услуги организаций коммунального комплекса, в том числе НДС.

Поскольку ставка НДС в России с 1 января 2019 года вырастет с 18 до 20%, ресурсоснабжающие организации просили правительство РФ учесть данное изменение в новых тарифах. На основании чего неминуемо повышение тарифов ЖКХ.

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Резать хвост по частям: о новой индексации тарифов ЖКХ

Причем уже известно, что повышение цен на коммунальные услуги не будет равномерным по всей стране. В течение 2018 года в Северной Осетии, Кабардино-Балкарии — тарифы поднимутся на 3%, на 3,4% ожидается повышение тарифов в Тамбовском, Белгородском, Калужском, Тверском регионах, на Чукотке, существеннее поднимутся тарифы ЖКХ в Приморском крае, Иркутской области — на 5%. Не более чем на 5,9−6% ожидается рост коммунальных платежей для населения в Кемеровском регионе и Башкирии, на Камчатке. В Москве и Московской области — на 7%.

В среднем это, конечно, больше обещанных данных Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов — ожидался рост в 4%.

Как это скажется на населении страны? На мой взгляд, для многих социально-демографических групп подобная индексация будет весьма ощутимой. Остается только рекомендовать гражданам, если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, обращаться в компетентные органы для оформления жилищных субсидий.

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