Москва, 29 августа, 2018, 17:21 — ИА Регнум. Рабочая группа Госдумы по совершенствованию пенсионного законодательства обсудит синхронизацию принятия законопроектов о проведении в РФ пенсионной реформы и других инициатив, необходимых для защиты трудовых прав работников предпенсионного возраста. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 29 августа, об этом журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Иван Шилов ИА REGNUM Государственная дума

О необходимости параллельной работы и одновременного рассмотрения законопроектов ранее заявил президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к гражданам.

«Поставленная президентом задача о принятии одновременно с законопроектом о совершенствовании пенсионной системы законопроекта, защищающего права работников предпенсионного возраста, предполагает внесения поправок в Трудовой, Административный и Уголовный кодексы», — отметил Володин.

По его словам, для выполнения такого поручения депутатам в профильных комитетах Госдумы, а также в правительстве придётся активно работать.

«31 августа в рамках рабочей группы, созданной по итогам парламентско — общественных слушаний по совершенствованию пенсионного законодательства, мы планируем рассмотреть эти вопросы», — отметил Володин.

Президент РФ Владимир Путин обратился к гражданам РФ в связи с планируемой пенсионной реформой. Речь идёт о правительственном законопроекте, в котором чиновники предлагают увеличить срок выхода граждан на пенсию с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Президент обратил внимание на необходимость подобных изменений, однако отметил ряд поправок, которые необходимо внести в законопроект ко второму чтению. Так, например, по его словам, несправедливо повышать пенсионный возраст для женщин больше, чем на пять лет.

Госдума приняла законопроект в первом чтении 19 июля. 21 августа по инициативе Вячеслава Володина прошли масштабные общественно-парламентские слушания, посвященные доработке инициативы ко второму чтению, запланированному на сентябрь, в результате которых была создана рабочая группа. В ее состав вошли депутаты, члены правительства, Совета Федерации, Счетной палаты, а также профсоюзов, делового и научного сообществ.