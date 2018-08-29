Москва, 29 августа, 2018, 17:44 — ИА Регнум. Российское законодательство должно защитить от увольнения людей достигших возраста 50−60 лет и не желающих уходить на пенсию. Об этом 29 августа заявил директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя обращение президента РФ Владимира Путина, посвященное пенсионной реформе.

Леонид Соломаткин. Нужда скачет, нужда плачет, нужда песенки поет (фрагмент). 1870

«Речь президента совершенно беспрецедентна, — сказал Григорьев. — Фактически президент взял всю ответственность на себя. Нам действительно нужно менять социальную привычку и прежде всего отношение к возрасту «за 50» и «за 60», чтобы этих людей не увольняли и чтобы они могли устроиться на работу и полноценно работать. Я объехал 10 регионов и встречался с людьми. Один из основных вопросов который меня задавали: «Что делать, если мы хотим остаться работать, но нас заставляют увольняться?» Люди желают продолжить работу и хотят чтобы их трудовые права были защищены. А сейчас они защищаются очень плохо. Нет судов, где выигрываются эти случаи. А если и выигрываются, то компании, которые увольняют людей, платят всего несколько тысяч рублей штрафа и все. Нужно полностью менять эту ситуацию. Президент ровно об этом и сказал сегодня».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению спикера Законодательного собрания Нижегородской области Евгения Лебедева президент России Владимир Путин поступил в ситуации с необходимостью внесения изменений в пенсионную систему мужественно и ответственно. Все его предложения очень своевременные.

«Мы говорим о том, что повышение пенсионного возраста — вынужденное решение, обусловленное меняющимся соотношением работающих и пенсионеров, — сказал Лебедев. — Но такой шаг будет сопровождаться целым комплексом мер, связанных с поддержкой различных категорий граждан».